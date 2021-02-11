Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında İttifak Holding Konyaspor'u penaltılarla geçen Beşiktaş yarı finalde Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadelenin 13 dakikasında Beşiktaş Oğuzhan Özyakup'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Konyaspor bu gole 17. dakikada Abdülkerim'le karşılık verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. İkinci yarıda da taraflar skoru değiştiremeyince maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı ve kupada yarı finale yükselen son takımı belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayan Beşiktaş yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlılar yarı finalde Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.