Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi tatil edildi

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan mücadele çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

Başlangıcından itibaren gergin geçen maçın 57. dakikasında sahaya atılan yabancı maddeler Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’e isabet edince tecrübeli teknik adam yerde kaldı.

Daha sonra siyah beyazlı futbolcular ve hakem Mete Kalkavan soyunma odasına giderken Beşiktaşlı oyuncular ile Fenerbahçeli bazı futbolcular arasında koridorda da tartışma yaşandı.

Yaklaşık 20 dakikalık bekleyişin ardından çıkan kararda, hakem Mete Kalkavan maçın tatil edildiğini ilan etti.

Öte yandan kafasına 5 dikiş atılan Şenol Güneş hastaneye kaldırıldı.

Şenol Güneş hastaneye kaldırıldı ! İşte son durumu...

PEPE’NİN HAREKETİNE KIRMIZI KART!

Mücadelenin 30. dakikasında Beşiktaş’ın tecrübeli savunma oyuncusu Pepe kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Fenerbahçe atağında Josef sol kanattan topla birlikte giderken Pepe, arkadan sert bir müdahalede bulundu ve doğrudan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

FABRI VE MEDEL TARTIŞTI

Karşılaşmanın 37. dakikasında Gary Medel’in riskli geri pasından sonra kaleci Fabri ile aralarında tartışma yaşandı. Medel, geri pasla Fabri’ye topu göndermek istedi ancak top Fabri’yi geçti ve kaleye yöneldi, sonrasında İspanyol kaleci koşup topu kontrol etti. Bu pozisyondan sonra Medel’le Fabri arasında tartışma yaşandı. Araya giren takım arkadaşları tansiyonu düşürdü.

SAHAYA YABANCI MADDE YAĞDI, OYUN DURDU

Maçın 41. dakikasında Quaresma’ya tribünlerden bir kez daha yabancı madde geldi ve Mete Kalkavan, kenara gelerek karşılaşmanın temsilcileriyle görüştü. Tribünlerden gelen yabancı maddelerin devam etmesinin ardından hakem Mete Kalkavan yardımcılarını yanına çağırdı. Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel taraftarlara sakin olma çağrısında bulunduktan sonra oyun kaldığı yerden devam etti. Kalan dakikalarda da gol sesi çıkmayınca mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

İKİNCİ YARI GERGİN BAŞLADI!

Mücadelenin ikinci yarısı da ilk yarıdaki gibi gergin başladı. Gary Medel ile Mathieu Valbuena arasında yaşanan tartışma hakem Mete Kalkavan’ın araya girmesiyle sona ererken iki futbolcu sözlü tartışmaya devam etti. Karşılaşmanın 50. dakikasında ise Anderson Talisca topsuz alanda yerde kalırken siyah beyazlı yedek kulübesi hakeme itirazlarda bulundu.

ŞENOL GÜNEŞ’E YABANCI MADDE, MAÇ DURDU

Derbinin 57. dakikasında bir taraftar ile tartışan Tolga'yı sakinleştirmeye gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına tribünden atılan yabancı madde isabet etti. Acı içinde yerde kalan Şenol Güneş daha sonra ayağa kalktı. Sarı-lacivertli taraftarların tepkisinin devam etmesi tarafından karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ve yardımcıları içeri girdi.

Siyah-beyazlı futbolcular ile teknik ekip de sahadan ayrıldı. Karşılaşmada 3 kez sahaya atılan yabancı maddelerden dolayı oyun durmuş ve 4. kez tekrarlanınca hakem Mete Kalkavan ve yardımcıları içeri girme kararı aldı.

Soyunma odasında yaklaşık 20 dakikalık bekleyişin ardından temsilcilerle görüşen hakem Mete Kalkavan derbinin tatil edilmesine karar verdi.

Öte yandan kafasına 5 dikiş atılan Şenol Güneş hastaneye kaldırıldı.