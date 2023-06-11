Fenerbahçe kupa hasretine son verdi

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasındaki mücadelede kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe, son olarak 2012/13 sezonunda kazandığı Türkiye Kupası'nı 7. kez müzesine götürmeyi başararak 10 yıllık kupa hasretine son verdi.

61. Ziraat Türkiye Kupası İzmir'de sahibini buldu. Finalde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir’i 2-0 yenerek Türkiye Kupası’nı müzesine götürdü.

Ziraat Türkiye Kupası'nın Final mücadelesinde Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Mücadele Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 1. ve 29. dakikalarda Michy Batshuayi filelerle buluşturdu. Batshuayi'nin 1'inci dakikada attığı gol aynı zamanda Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası finallerindeki en erken golü oldu.

Fenerbahçe 10 yıllık kupa hasretini bitirdi

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Medipol Başakşehir’i 2-0 yenen Fenerbahçe, 10 yıl sonra bu organizasyonda mutlu sona ulaştı.

Kupada 18. kez final oynayan Fenerbahçe, son olarak 2013 yılında Trabzonspor’u 1-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

Ali Koç ilk kupasını aldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol branşında ilk kupasını kazandı. Sarı-lacivertli kulübün başına 2018 yılında geçen Koç, 5 yıllık başkanlık döneminde futbolda resmi bir kupa almayı başaramadı.

Maçın önemli anları

1. dakikada rakipten topu kapan Arda Güler'in ara pasında defansın arkasına sarkan Michy Batshuayi, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-0

11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz’in yaptığı ortaya dokunan Serdar’ın şutu az farkla auta gitti.

30. dakikada Arda’nın pasında ceza sahasında topla buluşan Arao’nun ortasında kale önünde topla buluşan Batshuayi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

51. dakikada Zajc'ın uzak mesafeden sert şutunda kaleci Muhammed topu son anda çıkardı.

59. dakikada sağ kanatta topla buluşan Keny’nin ortasında topla buluşan Januzaj uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.

67. dakikada Başakşehir Januzaj ile golü buldu ancak gol kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı 7'nci kez kazandı

Türkiye Kupası'nı daha önce en son 2013 senesinde kazanan, 2018'de de finalde Akhisarspor'a mağlup olan Fenerbahçe, 10 yıllık kupa hasretine son verdi. Sarı Lacivertliler, İzmir'de daha önce 2006 ve 2009'da Atatürk Stadı'ndaki finallerde Beşiktaş'a 3-2 ve 4-2 yenilerek kupayı kaybetmişti. Sarı-Lacivertliler, bu şampiyonlukla müzesindeki Türkiye Kupası sayısını 7'ye çıkardı.