Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Alanyaspor ile Galatasaray, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda çeyrek finale yükselmek için karşı karşıya geldi.

Müsabakayı ilk devrede bulduğu gollerle 2-1 kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Sarı kırmızılılara turu getiren golleri 16. dakikada Victor Nelsson ve 35. dakikada Dries Mertens kaydetti.

Corendon Alanyaspor'un tek golü ise 67. dakikada Ivan Cavaleiro'dan geldi.

GALİBİYET SERİSİ 11 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, 8'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere galibiyet serisini 11 maça çıkardı. Sarı kırmızılıların yenilmezlik serisi ise 13 maça çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Emin Bayram’ın hatalı pasını kapan Lusamba, topu Eduardo’ya verdi. Kaleci Okan’ın elinden kaçırdığı topu kapan Eduardo’nun şutu auta çıktı.

4. dakikada Galatasaray savunmasından topu çalan Lusamba, topu Eduardo’ya aktardı. Eduardo’nun ceza sahası dışından çektiği şut üst direkten döndü.

13. dakikada Eduardo’nun savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Efecan Karaca, kaleci Okan ile karşı karşıya kaldı. Efecan’ın şutunda kaleci Okan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

16. dakikada Galatasaray’ın sağ kanatta kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mertens, ceza sahası içine orta açtı. Düzgün bir kafa vuruşu yapan Nelsson fileleri havalandırdı: 0-1

38. dakikada Berkan Kutlu Alanyaspor savunmasından kaptığı topu Mertens’e aktardı. Ceza sahasına doğru yönelen Mertens’in uzak mesafeden şutu filelerle buluştu: 0-2

TAKIMLARIN KUPA YOLU

Galatasaray, Türkiye Kupası'na 3. turdan başladı ve bu turda karşılaştığı Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eledi. Sarı-kırmızılılar 4. turda Ofspor'u 2-1, 5. turda da Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek tur atladı. Alanyaspor ise 4. turdan dahil olduğu Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u 3-0, 5. turda ise Eyüpspor'u 3-2'lik skorla geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.