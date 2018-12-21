Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu

Zirat Türkiye Kupası’nda son 16 turu kupa çekimi, saat 11:00’de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı gerçekleştirildi. Kura sonrası Fenerbahçe Ümraniyespor, Galatasaray Boluspor, Trabzonspor ise Balıkesirspor ile eşleşti. Fenerbahçe ve Galatasaray ilk maçlarını deplasmanda oynayacak.
İşte kura çekimi sonrası eşleşmeler:
Ümraniyespor – Fenerbahçe
Boluspor – Galatasaray
Yeni Malatya – Bodrumspor
Antalyaspor – Gözetepe
Medipol Başakşehir – Hatayspor
Trabzonspor – Balıkesirspor
Kayserispor – Akhisarspor
Alanyaspor – Kasımpaşa
SON 16 TURU MAÇ TARİHLERİ
Son 16 turunun kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu’nda saat 11.00’de gerçekleştirilen kura çekimine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Kupada 5. turu geçen 16 takımın katılacağı ve çift maç eleme sisteminin uygulanacağı Ziraat Türkiye Kupası’nın son 16 turunda, ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019’da, rövanş mücadeleleri ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019’da oynanacak.
SON 16’YA KALAN TAKIMLAR
Seribaşı Olanlar:
Galatasaray , Fenerbahçe, Başakşehir, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor
Seribaşı Olmayanlar:
Akhisarspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Boluspor, Ümraniyespor, Balıkesirspor, Hatayspor, Bodrumspor