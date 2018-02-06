Gençlerbirliği - Beşiktaş: 0-1

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final rövanş maçları heyecanı Ankara’da başladı. Başkent’te 3-1’lik galibiyetin rövanşında Gençlerbirliği’ne konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Beşiktaş’ta Vagner Love ilk kez 11’de kendisine yer bulurken siyah-beyazlılara galibiyeti getiren tek golü 25’te Mustafa Pektemek kaydetti. Necip Uysal ise 35 ve 71’de gördüğü sarı kartlarla takımını son bölümde eksik bıraktı.

Ev sahibinde ise Paul Pogba’nın ağabeyi yeni transfer Florentin Pogba ilk kez 11’de şans buldu. Maçtan önce Şenol Güneş sahaya en son çıkan isim olurken Güneş ve Ümit Özat tokalaşmadı. İki teknik adam aralarındaki tartışma ile gündeme gelmişti.

Karşılaşmada iki takım da etkili pozisyonlar bulurken özellikle Beşiktaş, ikinci yarıda net pozisyonlar bulsa da farkı ikiye çıkarmayı başaramadı. Turu geçen Beşiktaş, Fenerbahçe-Akın Çorap Giresunspor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde bir araya gelecek.