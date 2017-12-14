Karabükspor da kupadan elendi !

İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında sahasında karşılaştığı Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.
İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden İstanbulspor, bu sonuçla kupada son 16 takım arasına kaldı.
İstanbulspor’a galibiyeti getiren golü 32. dakiakda Halil Çolak kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada İlhan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Seleznov, kaleci Okan'ı çalımladı. Seleznov'un ayağından açtığı top auta gitti.
23. dakikada Seleznov'un penaltı noktası üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Okan çeldi. Dönen topu İstanbulspor savunması uzaklaştırdı.
32. dakikada Zafer Şensoy'un pasında ceza sahası sağ tarafında topla buluşan İbrahim Halil Çolak'ın son çizgiye inerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
58. dakikada sağ kanattan İlhan'ın yaptığı ortada kale önünde Serdar Deliktaş'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
76. dakikada İbrahim Halil Çolak'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Eslem'in altıpasın üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.