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Trabzonspor Antalyaspor'a karşı 2 golle kazandı

Trabzonspor Antalyaspor'a karşı 2 golle kazandı
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 34'te Mahmoud Trezeguet ve 90+5'te Naci Ünüvar kaydetti.

Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Bruno Peres'in sakatlıkları bulunuyor. Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Haji Wright ve Mevlüthan'ın yanı sıra Luiz Adriano cezası nedeniyle kadroda yer almadı. 

Etiketler Antalyaspor Trabzonspor antalyaspor trabzonspor maç
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