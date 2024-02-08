Trabzonspor uzatmalarda kazandı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor, normal süresi 1-1 biten maçta Gençlerbirliği'ni uzatmalarda 2-1 yenerek çeyrek finale kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi Trabzonspor'un 90+6'da Eren Elmalı ile bulduğu gol ile 1-1 sona erdi.
Uzatmalarda ise Trezeguet'in 105+1'de kaydettiği gol ile durumu 2-1 getiren Trabzonspor, maçı da bu skorla kazandı ve çeyrek finale kalan taraf oldu.
Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 14. dakikada Melih Bostan attı.
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