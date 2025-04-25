Türkiye Kupası finalinin oynanacağı şehir belli oldu

TFF, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Eskişehir'de oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finalin şehrinin yeniden değerlendirileceği açıklanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), finalin Gaziantep Stadyumu'nda oynanmasına karar verdi.

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

"14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerimizin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır.

Müsabaka daha önce ilan edildiği üzere 20.45'te başlayacaktır."