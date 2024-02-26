Türkiye Kupası maçlarının hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final heyecanı 28 Şubat Çarşamba ve 29 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu turda yapılacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu maçlarının programı ve karşılaşmalarda görev alacak hakemler şu şekilde:
YARIN
20.45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
28 ŞUBAT ÇARŞAMBA
17.30 Trabzonspor - Başakşehir: Kadir Sağlam
20.45 Beşiktaş - Konyaspor: Ali Şansalan
29 ŞUBAT PERŞEMBE
20.45 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
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