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Türkiye Kupası maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Kupası maçlarının hakemleri belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final heyecanı 28 Şubat Çarşamba ve 29 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu turda yapılacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu maçlarının programı ve karşılaşmalarda görev alacak hakemler şu şekilde:

YARIN

20.45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

28 ŞUBAT ÇARŞAMBA

17.30 Trabzonspor - Başakşehir: Kadir Sağlam

20.45 Beşiktaş - Konyaspor: Ali Şansalan

29 ŞUBAT PERŞEMBE

20.45 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

Etiketler türkiye kupası çeyrek final Hakem TFF Türkiye Futbol Federasyonu
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