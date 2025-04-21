Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final maçları yarın oynanacak Konyaspor – Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak. Yarı final mücadelelerinde görev alacak hakemler de açıklandı.
Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
20.30 Konyaspor - Galatasaray: Abdullah Buğra Taşkınsoy
24 NİSAN PERŞEMBE
20.30 Trabzonspor - Göztepe: Cihan Aydın
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