Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
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Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu kura çekimi yapıldı. Maçlar 3-4-5 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu müsabakalarının kura çekimi, kulüp temsilcilerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura çekiminde 8’i Süper Lig olmak üzere 58 takım birbirleriyle eşleşti.
Müsabakalar tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak.
4'üncü tur eşleşmeleri şu şekilde:
Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor
Çaykur Rizespor - Silivrispor
Gaziantep FK - Batman Petrolspor
Ankara Demirspor - Kastamonuspor
Yeni Mersin İdmanyurdu - Kırklarelispor
Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı
Samsunspor - 52 Orduspor
Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor
Konyaspor - Kepezspor
Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor
Hatayspor - Osmaniyespor
Alanyaspor - Fethiyespor
Karşıyaka - MKE Ankaragücü
Sincan Bld. Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor
Amed Sportif - Adana 01 FK
Çorluspor 1947 - Manisa FK
İstanbulspor - Alanya 1221
Iğdır FK - Muşspor
Menemen FK - Elazığspor
Fatih Karagümrük - Sarıyer
İskenderunspor - Tire 2021 FK
Erzurumspor - Ayvalıkgücü Belediyespor
Karaman FK - Esenler Erokspor
Ümraniyespor - Isparta 32 Spor
1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK
Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor
Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928
24 Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor
Bursaspor - Vanspor
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