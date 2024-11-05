Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu kura çekimi yapıldı. Maçlar 3-4-5 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu müsabakalarının kura çekimi, kulüp temsilcilerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura çekiminde 8’i Süper Lig olmak üzere 58 takım birbirleriyle eşleşti.

Müsabakalar tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak.

4'üncü tur eşleşmeleri şu şekilde:

Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor

Çaykur Rizespor - Silivrispor

Gaziantep FK - Batman Petrolspor

Ankara Demirspor - Kastamonuspor

Yeni Mersin İdmanyurdu - Kırklarelispor

Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı

Samsunspor - 52 Orduspor

Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor

Konyaspor - Kepezspor

Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor

Hatayspor - Osmaniyespor

Alanyaspor - Fethiyespor

Karşıyaka - MKE Ankaragücü

Sincan Bld. Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor

Amed Sportif - Adana 01 FK

Çorluspor 1947 - Manisa FK

İstanbulspor - Alanya 1221

Iğdır FK - Muşspor

Menemen FK - Elazığspor

Fatih Karagümrük - Sarıyer

İskenderunspor - Tire 2021 FK

Erzurumspor - Ayvalıkgücü Belediyespor

Karaman FK - Esenler Erokspor

Ümraniyespor - Isparta 32 Spor

1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK

Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor

Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928

24 Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor

Bursaspor - Vanspor