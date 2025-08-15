Türkiye Kupası'nda format değişti!

  1. Anasayfa
Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonunda Türkiye Kupası'nda uygulanacak olan formatı duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Türkiye Kupası'nın yeni formatıyla ilgili bilgiler paylaşıldı. Yapılan açıklamada yeni sezonda 16 amatör kulübün yer alacağı, 4 eleme turu ve eleme turlarının ardından 8 takımdan 3 grup olacağı belirtildi.

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

"Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonunda 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takımın katılımıyla oynanacak. 4 Eleme Turu, Grup Aşaması ve Final Aşaması şeklinde düzenlenecek olan Ziraat Türkiye Kupası'nda 11 maç haftası yer alacak.

Grup Aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup Aşamasına katılacak olan 24 takım 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak. Grup Aşamasında her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda oynanacak.

Grup müsabakaları sonrasında, gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olarak yer alacak ve müsabakalar seri başı takımların sahalarında oynanacak. Yapılacak olan kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek."

