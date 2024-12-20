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Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi; gruplar belli oldu

Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi; gruplar belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme turlarının tamamlanmasının ardından gruplar belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme turu heyecanı sona erdi ve artık gözler grup müsabakalarına çevrildi. Grup etabında oynanacak maçlar için kura çekimi de gerçekleştirildi.

Saat 14.30'da başlayan ve TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi sonrası oluşan gruplar şu şekilde:

A GRUBU

- Trabzonspor
- Alanyaspor
- Rizespor
- MKE Ankaragücü
- Fatih Karagümrük
- İskenderunspor

B GRUBU

- Fenerbahçe
- Kasımpaşa
- Gaziantep FK
- Göztepe
- İstanbulspor
- Erzurumspor

C GRUBU

- Galatasaray
- Rams Başakşehir
- Konyaspor
- Eyüpspor
- Çorum FK
- Boluspor

D GRUBU

-Beşiktaş
-Sivasspor
-Antalyaspor
-Bodrum FK
-Kocaelispor
-Kırklarelispor

FENERBAHÇE'NİN DURUMU

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağı netlik kazanmadı ancak sarı-lacivertli takımın adı kurada yer aldı. Fenerbahçe Yönetimi'nden de kura çekimine katılım olmadı.

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, konu ile ilgili şunları söyledi: "Fenerbahçe için henüz ulaşan bir karar olmadığı için biz rutini bozmadan kura çekimine devam ediyoruz."

FORMAT

Grup müsabakaları ise 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 grupta oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'nın yeni formatı ile oynanmasına karar verdi. Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nin formatını hazırlayan Hypercube firmasının, yaptığı değer arttırıcı çalışma sonrasında TFF Yönetim Kurulu'na sunduğu rapor ile şekillenen yeni format eleme turları, grup müsabakaları ve final aşamalarından oluşacak. Eleme ve final aşamaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Grup müsabakaları ise 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 grupta, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de uygulanacak olan Swiss Sistem'e göre oynanacak. Mevcut statüdeki eleme turlarında seri başı takımın kendi sahasında oynaması kuralı ise yeni statüde uygulanmayacak." ifadeleri yer aldı.

Açıklamaya göre, yeni formatta gruplara katılım hakkı elde edecek 24 takım lig ve başarı sırasına göre 3 torbaya ayrılacak ve her torbadan 2'şer ekip olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından birer ekip ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Etiketler türkiye kupası gruplar kura çekimi
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