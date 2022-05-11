Türkiye Kupası'nın ikinci finalisti belli oldu: Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi ve finalin adı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final etabındaki tüm karşılaşmalar tamamlandı! Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadele nefes kesti. İki takımın da varını yoğunu ortaya koyduğu müsabaka beraberlikle sonuçlandı ve tur atlayan taraf belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı.



Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekip Alanyaspor'un golünü 79. dakikada Famara kaydetti. Ev sahibi Sivasspor'a turu getiren golü ise 88. dakikada Hakan Arslan attı.

SİVASSPOR FİNALDE!

Bu sonucun ardından ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Sivasspor toplamda 3-2'lik skorla Alanyaspor'u eleyerek adını finale yazdırdı ve Yukatel Kayserispor'un rakibi oldu.

KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor'un karşı karşıya geleceği maç, 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.