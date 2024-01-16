Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakemleri açıklandı
TFF, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
17 Ocak Çarşamba:
13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Mehmet Türkmen
13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor: Burak Olcar
15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK: Emre Kargın
17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: Alper Akarsu
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor: Feridun Daldaş
21.00 Fenerbahçe-Adanaspor: Çağdaş Altay
18 Ocak Perşembe:
13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü: Ömer Tolga Güldibi
15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği: Ozan Ergün
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: Oğuzhan Çakır
19.00 Trabzonspor-Manisa FK: Turgut Doman
21.00 Galatasaray-Ümraniyespor: Burak Pakkan
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol