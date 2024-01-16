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Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakemleri açıklandı
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TFF, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

17 Ocak Çarşamba:

13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Mehmet Türkmen

13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor: Burak Olcar

15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK: Emre Kargın

17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: Alper Akarsu

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor: Feridun Daldaş

21.00 Fenerbahçe-Adanaspor: Çağdaş Altay

18 Ocak Perşembe:

13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü: Ömer Tolga Güldibi

15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği: Ozan Ergün

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: Oğuzhan Çakır

19.00 Trabzonspor-Manisa FK: Turgut Doman

21.00 Galatasaray-Ümraniyespor: Burak Pakkan

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Etiketler ziraat türkiye kupası 5. tur tff hakem
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