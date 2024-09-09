Ziraat Türkiye Kupası yeni sezon maçları başlıyor

Karı - koca kavgası savaşa dönüştü: Biri evlerini, diğeri arabalarını yaktı

Konya'daki korku büyüyor: Obruk sayısı 3 bine yaklaştı

Bir yanda yaz, diğer yanda sonbahar: Hava sıcaklıkları yeniden artıyor..

Narin'in cenazesinde AK Partili vekille hatıra fotoğrafı rezaleti

Melisa Döngel zayıflama sırrını açıkladı

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Narin’in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Büyük sızıntı: 82 milyon Türk vatandaşının tüm kişisel verileri çalındı

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