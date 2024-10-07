Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu heyecanı başlıyor!
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Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turları yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak. 3 günlük maç programı şöyle...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu, yarın oynanacak 3 müsabakayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun 2. eleme turundaki maç programı şöyle:
8 Ekim Salı:
13.00 Kilis Belediyespor-Balıkesirspor (Kilis 7 Aralık)
15.00 Zonguldak Kömürspor-Kırıkkale Futbol (Karaelmas Kemal Köksal)
19.00 Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor (Fethiye İlçe)
9 Ekim Çarşamba:
13.00 Adıyaman FK-Afyonspor (Kahta İlçe)
14.00 Kahramanmaraşspor-Çorluspor 1947 (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)
14.00 Kolibri Ağrı 1970-Arnavutköy Belediyespor (Vali Lütfü Yeğenoğlu)
14.00 Muğlaspor-Sarıyer (Stat açıklanmadı)
14.00 Niğde Belediyespor-Motolux 68 Aksarayspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)
14.00 23 Elazığ FK-Polatlı 1926 (Doğukent)
14.00 Bitlis Özgülderespor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor (Bitlis 8 Ağustos)
14.00 Karabük İdmanyurdu-Bursa Nilüfer FK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
14.00 Tuzlaspor-Tire 2021 FK (Stat açıklanmadı)
14.00 Etimesgut Belediyespor-Şırnak Petrolspor (Stat açıklanmadı)
14.00 Fatsa Belediyespor-Silifke Belediyespor (Fatsa İlçe)
14.00 Smart Holding Çayelispor-Yeşil Yalova FK (Çayeli İlçe)
14.00 Amasyaspor FK-Bucak Belediye Oğuzhanspor (12 Haziran Şehir)
14.00 Nazillispor-Somaspor (Nazilli İlçe)
14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırklarelispor Futbol (Stat açıklanmadı)
14.00 Ankara Demirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Stat açıklanmadı)
14.00 Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor (Arhavi İlçe)
14.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Mardin 1969 (Alemdağ)
14.00 Küçükçekmece Sinopspor-Altınordu (Stat açıklanmadı)
14.00 Bayburt Özel İdarespor-Bergama Sportif Faaliyetler (Bayburt Genç Osman)
14.00 Ergene Velimeşespor-Çankayaspor (Mustafa Kemal Atatürk)
15.00 Altay-Karaman FK (Alsancak Mustafa Denizli)
19.00 Giresunspor-Viranşehir Belediyespor (Çotanak)
10 Ekim Perşembe:
13.00 Osmaniyespor FK-Diyarbekirspor (7 Ocak)
14.00 Türk Metal 1963-Pazarspor (Stat açıklanmadı)
14.00 Bulvarspor-İnegölspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Serik Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)
15.00 Uşakspor-Bursaspor (Uşak 1 Eylül)
19.00 Erciyes 38-Orduspor 1967 (RHG ENERTÜRK Enerji)
NTVSpor
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