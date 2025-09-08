  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Ziraat Türkiye Kupası
  5. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu
Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimiyle eşleşmeler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

Bu turda maçların 16-17-18 Eylül'de oynanacağı açıklandı. Toplam 39 maça sahne olacak heyecan sonrası 39 takım yoluna devam edecek..

İşte o eşleşmeler:

Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor
Düzcespor - Pendikspor
Kdz. Ereğli Belediye Spor - Bursaspor
Çorluspor 1947 - Ayvalıkgücü Belediyespor
Galata Spor Kulübü - Beykoz Anadolu Spor
Ankara Demirspor - Zonguldak Spor
Beykoz İshaklı Spor - Karacabey Belediye Spor
Karabük İdmanyurdu Spor - Güzide Gebzespor
Balıkesirspor - Yalova FK 77
Küçükçekmece Sinop Spor - İnegölspor
Kastamonuspor - Fatsa Belediyespor
Sivasspor - Şiran Yıldız Spor Kulübü
Orduspor 1967 - Sebat Gençlik Spor
Amasyaspor - 1461 Trabzon FK
Giresunspor - 52 Orduspor
24 Erzincanspor - 1926 Bulancakspor
Erbaaspor - Pazarspor
Karaköprü Belediye Spor - Bitlis 1916 Futbol
Muş Spor - Mazıdağı Fosfat Spor
Elazığspor - 12 Bingöl Spor
Ağrı 1970 Spor - Batman Petrol Spor
Dersim Spor - Şanlıurfaspor
Niğde Belediye Spor - 68 Aksaray Belediye Spor
Kahta 02 Spor - Adana Demirspor
Hatayspor - Erciyes 38 FK
Silifke Belediyespor - Kahramanmaraş İstiklal Spor
Malatya Yeşilyurt Spor - Adana 01 FK
Kahramanmaraş Spor - Karaman FK
Tire 2021 FK - Bodrum FK
Karşıyaka - Bursa Yıldırım Spor
Kütahyaspor - Altınordu
Bornova 1877 - Aliağa
Eskişehirspor - Muğlaspor
Somaspor - Çankaya Spor
Kestel Çilekspor - Fethiyespor
Kırıkkale FK - Manisa FK
İzmir Çoruhlu FK - Isparta 32 FK
Kepez Spor - Denizli İdmanyurdu Güreller Spor
Menemen FK - Eskişehir Anadolu Spor

text-ad
Etiketler Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeler eleme turu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İktidarın ''ah keşke'' dedirten yeni enflasyon hedefi ve Dolar kuru beklentisi belli oldu İktidarın ''ah keşke'' dedirten yeni enflasyon hedefi ve Dolar kuru beklentisi belli oldu İspanya A Millilerimizi 6-0 mağlup etti, İspanyol basınından Türk Bayrağı ayıbı geldi! İspanya A Millilerimizi 6-0 mağlup etti, İspanyol basınından Türk Bayrağı ayıbı geldi! Emeklilerle yapılan seçim anketinin kaybedeni de Erdoğan ve AK Parti oldu Emeklilerle yapılan seçim anketinin kaybedeni de Erdoğan ve AK Parti oldu Biri yeni biri eski 2 Filenin Sultanı birbirine girdi... Duygu Bal, İlkin Aydın'ı çileden çıkardı Biri yeni biri eski 2 Filenin Sultanı birbirine girdi... Duygu Bal, İlkin Aydın'ı çileden çıkardı Motosikletli sosyal medya fenomeni gezgine hakaret yağdırıp taş atarak kovaladılar Motosikletli sosyal medya fenomeni gezgine hakaret yağdırıp taş atarak kovaladılar EYT'den emekli olamayan ''EYT mağdurları''na kademeli emeklilik müjdesi... EYT'den emekli olamayan ''EYT mağdurları''na kademeli emeklilik müjdesi... Millerin 6-0 İspanya hezimeti sonrası demediğini bırakmadı Millerin 6-0 İspanya hezimeti sonrası demediğini bırakmadı Çanakkale şehidi Teğmen İbrahim Naci'nin günlüğü ortaya çıktı Çanakkale şehidi Teğmen İbrahim Naci'nin günlüğü ortaya çıktı Meğer ''Türkiye ne gördüyse, AK Parti sayesinde'' görmüş! Meğer ''Türkiye ne gördüyse, AK Parti sayesinde'' görmüş! CHP İl Başkanlığı'na gelen Gürsel Tekin'e su şişesi atıldı CHP İl Başkanlığı'na gelen Gürsel Tekin'e su şişesi atıldı
''Engin beni evden kovdu'' deyip mesajları yayınlayan Dilan Polat bu sefer de görüntüleri ifşa etti ''Engin beni evden kovdu'' deyip mesajları yayınlayan Dilan Polat bu sefer de görüntüleri ifşa etti Jose Mourinho'yu kovan Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 39 yaşında sürpriz isim! Jose Mourinho'yu kovan Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 39 yaşında sürpriz isim! Manifest kızlarından teşhircilik soruşturması ve sosyal medya linci sonrası dikkat çeken karar Manifest kızlarından teşhircilik soruşturması ve sosyal medya linci sonrası dikkat çeken karar Bir dönem Yeşilçam'a damgasını vuran ismin yeni yaşantısı ve son hali herkesi şaşırttı Bir dönem Yeşilçam'a damgasını vuran ismin yeni yaşantısı ve son hali herkesi şaşırttı Manifest'in kızlarından teşhircilik soruşturmasına video klipli tepki! Manifest'in kızlarından teşhircilik soruşturmasına video klipli tepki! Tutuklanan Antalya Emniyet Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Antalya Emniyet Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı Türkiye'nin 3 büyük şirketi daha iflas bayrağını çekti Türkiye'nin 3 büyük şirketi daha iflas bayrağını çekti Fırtınalar kopan CHP'de tüm taşları yerinden oynatacak anket Fırtınalar kopan CHP'de tüm taşları yerinden oynatacak anket 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırganın ailesinden kafa karıştan sözler 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki saldırganın ailesinden kafa karıştan sözler İzmir'de karakola uzun namlulu ''çocuk'' saldırısı: 2 evladımız şehit düştü! İzmir'de karakola uzun namlulu ''çocuk'' saldırısı: 2 evladımız şehit düştü!