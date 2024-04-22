Ziraat Türkiye Kupası'nda düdük çalacak hakemler belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının heyecanı yarın ve 24 Nisan Çarşamba günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da söz konusu karşılaşmaları yönetecek hakemleri duyurdu.
Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelelerinin hakemleri şöyle:
Yarın
20.30 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Ümit Öztürk
24 Nisan Çarşamba
20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
İHA
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