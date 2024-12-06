  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Ziraat Türkiye Kupası
  5. Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi: İşte eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi: İşte eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi: İşte eşleşmeler
Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Beşinci tur müsabakaları 17-18-19 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kura çekiminde yaptığı konuşmada, önceki turlarda çok heyecanlı mücadeleler izlediklerini belirterek, "Türkiye'nin en köklü turnuvalarından Ziraat Türkiye Kupası, en alt liglerdeki takımların, en üst seviyedeki takımlarla mücadele ederken futbolun birleştirici gücünü ortaya seriyor. Futbolun marka değerini artırmada kupa büyük bir rol üstleniyor. Kupada beşinci tura kalan ve bu turda turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar diliyorum. Turnuvanın centilmence maçlara sahne olmasını temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.

Tur atlayan 29 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig'den ise 4 ekip bu turda mücadele edecek. Beşinci tur müsabakaları 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Erzurumspor FK-Sakaryaspor

Gaziantep FK-52 Orduspor FK

İskenderunspor-Atakaş Hatayspor

Muşspor-Onvo Antalyaspor

Bucaspor 1928-Göztepe

Çorluspor 1947-Kocaelispor

Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK

Kırklarelispor-Adana Demirspor

GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK

Menemen FK-MKE Ankaragücü

Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor

Boluspor-1461 Trabzon FK

Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler

ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor

Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük

Gençlerbirliği-Kasımpaşa

Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK

TÜMOSAN Konyaspor-Karacabey Belediyespor

Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor

AA

Etiketler Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çin'de tarihi keşif: Bugüne kadar tanımadığımız bir akrabamız oldu! Çin'de tarihi keşif: Bugüne kadar tanımadığımız bir akrabamız oldu! Öğrencilerin peşine takılıp geldiği okulun ''yıldızı'' oldu Öğrencilerin peşine takılıp geldiği okulun ''yıldızı'' oldu Ankaralı Turgut'tan kötü haber geldi Ankaralı Turgut'tan kötü haber geldi Erdoğan'dan Suriye açıklaması: ''Hedef Şam, bu yürüyüş devam etsin'' Erdoğan'dan Suriye açıklaması: ''Hedef Şam, bu yürüyüş devam etsin'' Turizm ve otelcilik öğrencisi 3 liseli kıza stajda yaz boyu taciz! Turizm ve otelcilik öğrencisi 3 liseli kıza stajda yaz boyu taciz! Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 660 milyon dolar geliyor Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 660 milyon dolar geliyor Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı ''Oyuncak bebek'' lakabıyla tanınıyordu; yakayı ele verdi ''Oyuncak bebek'' lakabıyla tanınıyordu; yakayı ele verdi Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Kıdem tazminatında müjdeli haber! Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Kıdem tazminatında müjdeli haber! İslam Memiş'ten altın fiyatları ve döviz için ezber bozan tahmin İslam Memiş'ten altın fiyatları ve döviz için ezber bozan tahmin
Antalya'da tarihi keşif: Bin 659 yıl önce ölen Noel Baba'nın mezarı bulundu Antalya'da tarihi keşif: Bin 659 yıl önce ölen Noel Baba'nın mezarı bulundu Narin cinayetinde 4 şüpheli için istenen cezalar belli oldu Narin cinayetinde 4 şüpheli için istenen cezalar belli oldu Türkiye'deki restoran sektöründe 2025'in Michelin yıldızları dağıtıldı Türkiye'deki restoran sektöründe 2025'in Michelin yıldızları dağıtıldı Simpsonslar'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü Simpsonslar'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü MasterChef'in ünlü jürisi Somer Sivrioğlu'na 5 yıl 6 ay hapis cezası MasterChef'in ünlü jürisi Somer Sivrioğlu'na 5 yıl 6 ay hapis cezası Polisin lastiklerine ateş ederek durdurabildiği trafik magandasının savunması ''çüş'' dedirtti Polisin lastiklerine ateş ederek durdurabildiği trafik magandasının savunması ''çüş'' dedirtti Tarihi gün, tarihi an: Gökyüzündeki gururumuz KAAN ''bir milletin hayali''ni ateşlendi Tarihi gün, tarihi an: Gökyüzündeki gururumuz KAAN ''bir milletin hayali''ni ateşlendi Şeyma Subaşı şimdi de dine yöneldi... Ayetli paylaşımları olay oldu Şeyma Subaşı şimdi de dine yöneldi... Ayetli paylaşımları olay oldu Sürpriz iddia: Devlet memurlarına ''mesai dışı'' düzenlemesi geliyor Sürpriz iddia: Devlet memurlarına ''mesai dışı'' düzenlemesi geliyor Suriye'nin Hama ili bir kez daha el değiştirdi Suriye'nin Hama ili bir kez daha el değiştirdi