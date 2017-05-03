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  1. 03 Mayıs 2017 22:40

Bakan Kılıç'tan Rıza Yıldırım'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rıza Yıldırım'ı tebrik etti.

Bakan Kılıç'tan Rıza Yıldırım'a tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rıza Yıldırım'ı tebrik etti.

Bakan Çağatay Kılıç'ın tebrik mesajı şöyle:

"Sırbistan'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda şampiyon olarak ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çeken milli sporcumuz Rıza Yıldırım'ı kutluyorum.  Sporcumuzun madalya kürsüsünde zirvede yer alması bizlere büyük bir mutluluk yaşattı.  Bu önemli başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, şampiyonada mücadele edecek diğer milli sporcularımıza başarılar diliyorum."

DHA

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