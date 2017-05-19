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  5. 19 Mayıs 2017 19:52

Güreşte 1 gümüş 1 bronz !

Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın yedinci gününde Türkiye, serbest güreşte birer gümüş ve bronz olmak üzere 2 madalya elde etti.

Güreşte 1 gümüş 1 bronz !
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Bakü Haydar Aliyev Arena'da yapılan müsabakalarda, 74 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Soner Demirtaş, final müsabakasında Kırgız rakibi Muslim Evlaev'e mağlup olarak gümüş madalya ile yetinmek zorunda kaldı.

57 kiloda mücadele eden Nebi Uzun, yarı finalde Azerbaycanlı Mahir Amiraslanov'a yenildi. Milli sporcu, Kamerunlu rakibi Roland Tambi Nforsong ile yaptığı repesaj müsabakasını kazanarak bronz madalya elde etti. Nebi Uzun'a madalyasını, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva takdim etti.

güreş , madalya , 4. İslami Dayanışma Oyunları , atletizm