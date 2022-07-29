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Kadılar bisiklet yarışında feci kaza

Kadılar bisiklet yarışında feci kaza

Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'nda kaza meydana geldi. Ciddi bir sakatlığın yaşanmadığı yarışı Lorena Wiebes kazandı.

Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'nda akılalmaz bir kaza yaşandı. Kazada ciddi sakatlık sorunları yaşanmadı ancak sporcuların büyük bir çoğunluğu zincirleme kaza sonucu birbirine girdi.

KAZA GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU
Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'nda, Bar-le-Duc'den başlayıp Saint-Dié-des-Vosges'e de son bulan beşinci etapta yaşanan zincirleme kaza spor gündemine oturdu. Çok sayıda sporcunun karıştığı kaza görüntüleri çok konuşuldu.

KAZANAN LORENA WIEBES OLDU
En prestijli yarış turnuva olan Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'na Lorena Wiebes damga vuruyor. İlk etapta da zafere ulaşmayı başaran yıldız sporcu, başarılarına devam ediyor. Wiebes, en uzun etap olan beşinci etapta da yarışı kazanan isim oldu.

Etiketler bisiklet turu bisiklet yarışı
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