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  3. 01 Aralık 2019 17:39

Kadın hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 15 yaralı

Yozgat'ta Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Kadın hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 15 yaralı
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Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımını taşıyan minibüs, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole uçtu. Kazada, 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Zile- Alaca karayolunda meydana geldi. Hentbol Kadınlar İkinci Ligi C grubunda mücadele eden Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımı, bugün saat 14.00'te Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar takımıyla oynayacakları maç için Ordu'dan yola çıktı. Hentbolcuları taşıyan Ercan Akaman (54) yönetimindeki 52 RF 559 plakalı minibüs, Yozgat'ın Çekerek ilçesi Çandır köyü yakınlarına geldiğinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, 1 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslara çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.


Kazada ölen kişi ile yaralıların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. 

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