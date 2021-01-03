''Kayseri Milletvekili Beşiktaş yöneticilerine saldırdı''

Süper Lig'de Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 yendiği maçtan sonra ortalık karıştı. Mücadele sonrası konuşan Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Dalgakıran flaş açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Dalgakıran, Kayserispor cephesinden kendilerine saldırı olduğunu belirtti. Olayla ilgili Dalgakıran, ''Burası Patagonya değil. Milletvekili ve kardeşi tarafından locamız basıldı ve iki arkadaşımız yumruklandı. Bu tür saldırılarda bulunanlar mutlaka cezalandırılmalı. Takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Dalgakıran sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletvekili ve kardeşinden şikayetçi oluyoruz. Kamera kayıtlarını istedik. Ülkenin parlementosunda bu ülkenin insanlarını temsil eden insanlar loca basıp adam dövmeye kalkarsa, bu camia bunun hesabını sorar."