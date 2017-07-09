Arda Turan ile Aslıhan Doğan arasında tartışma !

Arda Turan, tatil için sevgilisi Aslıhan Doğan ile Bodrum’u tercih etti. Ancak ikili, dün eğlenmek üzere arkadaşlarıyla beraber gittikleri Fenix adlı mekanda şiddetli bir tartışma yaşadı.

KISKANÇLIK TARTIŞMASI

Sözcü'de yer alan habere göre; çiftin kıskançlık yüzünden tartıştığı öğrenilirken, Arda gece boyunca kafasını telefonundan kaldırmadı ve sevgilisiyle hiç konuşmadı.

DOĞAN BİR GÜN SONRA YALNIZDI

Tartışmanın yaşandığı gecenin sabahı Aslıhan Doğan, beach’te yalnız güneşlendi ve çok moralsiz olduğu gözlendi. Turan’ın sevgilisinin yanına gitmemesi akıllara “Yeniden mi ayrıldılar?” sorusunu getirdi