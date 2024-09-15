Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu yeni takımı Brighton ile ilk maçına çıktı

Fenerbahçe'den Brighton'a rekor bir bedelle transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yeni takımı Brighton ile ilk maçına çıktı.

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Brighton ile Ipswich Town karşı karşıya geldi. American Express Stadı'nda oynanan müsabaka 0-0 beraberlikle tamamlandı. Sezon başında Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yeni takımında ilk kez forma giydi. Ferdi, 68. dakikada Jack Hinshelwood'un yerine oyuna dahil oldu.