Cristiano Ronaldo'ya sponsorundan kötü haber

Tecavüz suçlamalarının kıskacında kalan 33 yaşındaki futbolcu hakkında Nike firmasından bir açıklama geldi. AFP'nin haberine göre Nike'tan üst düzey bir yetkili, Ronaldo hakkında çıkan haberlerden dolayı endişe içinde olduklarını ve olayı yakından takip ettiklerini beyan etti.

Portekizli yıldız 2009'ta gerçekleştiği iddia edilen tecavüz suçlamasını reddetti.

Ronaldo'nun Nike ile 2016'da başlayan süresiz sözleşmesi bulunuyor.

"9 YILDIR TRAVMA YAŞIYOR"

2009 yılında Las Vegas'ta gerçekleştiği iddia edilen olayın içinde bulunan Katherine Mayorga, söz konusu olayın araştırılmasını istediğini fakat Ronaldo'nun hapis yatmasını istemediğini dile getirdi. İddialara göre Ronaldo, konu hakkında sessiz kalması için ona 375 bin dolar verdi ve bir sessizlik sözleşmesi imzalandı. Katherine Mayorga, bu olay yüzünden psikolojik rahatsızlık çektiği konusunda psikiyatr raporu aldı.

PORTEKİZ MİLLİ TAKIMINA ALINMADI

Portekiz Milli Takımı’nın Polonya ve İskoçya ile oynayacağı maçlarının kadrosu açıklandı. Beşiktaşlı futbolculardan Pepe kadroya çağırılırken, Ricardo Quaresma ise kadroya alınmadı. Ayrıca Juventus’ta forma giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo da kadroda yer almadı.

(Hürriyet)

