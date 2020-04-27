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  5. 27 Nisan 2020 13:12

Formula 1'de Fransa Grand Prix'si iptal edildi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Fransa etabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilirken Büyük Britanya etabının seyircisiz yapılacağı bildirildi.

Formula 1'de Fransa Grand Prix'si iptal edildi
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Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkede salgına karşı alınan tedbirler yüzünden 28 Haziran'da Le Castellet kasabasındaki Paul Ricard Pisti'nde düzenlenmesi planlanan Fransa Grand Prix'sinin iptal edildiği belirtildi.

Büyük Britanya etabı seyircisiz düzenlenecek
Öte yandan, şampiyonanın Büyük Britanya etabı, Kovid-19’a karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz gerçekleştirilecek.

Salgın sebebiyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap ertelendi veya iptal edildi.

Formula 1 sezonunun 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlaması bekleniyor.
 

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