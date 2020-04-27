Formula 1'de Fransa Grand Prix'si iptal edildi

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkede salgına karşı alınan tedbirler yüzünden 28 Haziran'da Le Castellet kasabasındaki Paul Ricard Pisti'nde düzenlenmesi planlanan Fransa Grand Prix'sinin iptal edildiği belirtildi.

Büyük Britanya etabı seyircisiz düzenlenecek

Öte yandan, şampiyonanın Büyük Britanya etabı, Kovid-19’a karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz gerçekleştirilecek.

Salgın sebebiyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap ertelendi veya iptal edildi.

Formula 1 sezonunun 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlaması bekleniyor.

