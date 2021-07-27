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Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı: Durumu kritik

Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı: Durumu kritik

Galatasaray Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak, eski başkan Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını ve durumunun kritik olduğunu duyurdu.

Galatasaray Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak, sarı kırmızılı kulübün eski başkanı Mustafa Cengiz'in sağlık durumunda ilişkin açıklamalarda bulundu.

Divan Kurulu'nda konuşan Hayri Kozak, Mustafa Cengiz'in durumunun iyi olmadığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Kozak, "Mustafa başkanın durumu çok iyi değil, hastaneye kaldırdılar. Ağır bir ilaç vermişler, çok hırpalıyormuş. Gidişat iyi değil, Allah yardımcısı olsun." dedi.

Etiketler mustafa cengiz galatasaray
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