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  3. 18 Kasım 2020 12:00

S Sport Formula 1 Türkiye yayını ile zirveye oturdu

Geçtiğimiz haftasonu Türkiye'nin İstanbul'da ev sahipliği yaptığı Formula 1 yarışının coşkusu ekranlara da yansıdı.

S Sport Formula 1 Türkiye yayını ile zirveye oturdu
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15 Kasım'da İstanbul'da gerçekleşen ve S Sport'tan canlı yayınlanan F1 Türkiye GP'si sosyal medya reytinglerinde 1. sırada yer aldı.

Somera sosyal medya reytinglerine göre F1 Türkiye GP'sinin gerçekleştiği 9-16 Kasım haftası kanal sıralamasında S Sport ilk 10'da yerini aldı.

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