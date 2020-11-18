S Sport Formula 1 Türkiye yayını ile zirveye oturdu

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15 Kasım'da İstanbul'da gerçekleşen ve S Sport'tan canlı yayınlanan F1 Türkiye GP'si sosyal medya reytinglerinde 1. sırada yer aldı.
Somera sosyal medya reytinglerine göre F1 Türkiye GP'sinin gerçekleştiği 9-16 Kasım haftası kanal sıralamasında S Sport ilk 10'da yerini aldı.
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