Obradovic ile Advocaat farkı !

Akhisar Belediyespor maçındaki 7.549 biletli taraftar, Fenerbahçe'nin son yıllarda ligde gördüğü en düşük sayıydı. Cezalı maçta bile kadın taraftarlarla 52 bin kişilik stadını dolduran Kanarya, artık o günleri mumla arıyor. Fenerbahçe'nin erkek basketbol takımı ise başka bir seviyede. 13.500 kişilik Ülker Sports Arena, Avrupa'nın sayılı mabetlerinden biri durumunda. İki takım arasındaki bu farkın oluşmasında ise öne çıkan isimler antrenörleri. Süper Lig başlarken İddaa'nın şampiyonluğuna en düşük oran verdiği ekip Fenerbahçe idi. Sarı-lacivertliler, halen Türkiye'nin en değerli kadrosuna sahip…

DERBİLER DE OLMASA

Ancak Dirk Advocaat, sürekli oyuncuları suçlayıp kötüleyen tarzıyla Kadıköy'de yüzde 36'lık doluluk oranı oluşturdu. Derbilerin etkisiyle 18.200 kişiye çıkan ortalama 2006'da biten yenilemenin ardından Kadıköy'de görülen en düşük rakam. STBSL ve EuroLig'in en önemli şampiyonluk adaylarından olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ise hemen her maç taraftarların büyük desteğini alıyor. Ülker Sports Arena, yüzde 82 doluluk oranıyla ortalama 11.102 taraftara ev sahipliği yaparken bu, EuroLig'in de en yüksek 3. oranı. Başarının mimarı ise rakiplerin bile hayran olduğu Başantrenör Zeljko Obradovic'ten başkası değil…