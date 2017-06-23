Beşiktaş’tan KAP’a Mario Gomez bildirimi

Beşiktaş Mario Gomez için Fiorentina'dan talep ettiği rakam konusunda hukuki sürecin devam ettiğini açıkladı. Siyah-beyazlılar, Alman futbolcunun Wolfsburg'a transferinin 9 milyon Euro'ya gerçekleştiğini belirterek 7.5 milyon Euro talep ediyordu.

Beşiktaş'ın KAP açıklaması şu şekilde:

Mario Gomez 2016-17 sezonu başlangıcında Fiorentina Kulübünden Wolfsburg Kulübüne transfer olmuştur. Fiorentina Kulübü tarafından Şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg Kulübü tarafından bu transfer nedeniyle kendilerine ödenecek toplam transfer bedelinin 1.050.000 Avro olduğu, bu kapsamda Şirketimizin bu bedel içinden 525.000 Avro'ya hak kazandığı bildirilmiştir.



Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Hukuk Müşavirliği, olası yargısal işlemlerin uluslararası boyutunu da dikkate alarak, Fiorentina Kulübü, Wolfsburg Kulübü, her iki Kulübün bağlı olduğu federasyonlar ve Ülke makamlarından temin edilen belgeleri incelemeye devam etmekte olup bundan sonraki Hukuki Sürecin devamında izlenecek adımlar belirlenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.