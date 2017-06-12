Çaykur Rizespor'dan 'Trabzonspor' açıklaması

Çaykur Rizepsor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’in, önceki gün gerçekleştirilen Olağan Mali Genel Kurul’da Trabzonspor Başkanı ile Rizespor Kulüp Başkanı’nın el sıkışması yönündeki teklifinin kabul edilmediğini açıkladı.

Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, Trabzon ile Rize’nin coğrafik olarak birbiri ile komşu iki Karadeniz şehri olduğu ve iki şehrin halkının da birbirine düşman değil, bilakis komşuluk ilişkileri ve Karadeniz insanının doğasından gelen içtenliği ile karşılıklı olarak irtibat halinde olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sportif alandaki gelişmelerin iki şehir halkını karşı karşıya getirmesine müsaade edilmemelidir.Trabzonspor Başkanının en son açıklamasında samimi ve içten olduğuna inanmak istediğimizi belirtmek isteriz. Ama öncelikle bilinmelidir ki; Çaykur Rizespor kulübü olarak, sezon sonunda yaşananlarla ilgili duruşumuzda herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Bazı basın organlarında Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in, ‘Sizleri toplantı sonunda sahneye davet edelim ve orada tüm kamuoyu önünde el sıkışın’ şeklinde bir teklifin olduğu yer almıştır. Başkan Yıldırım Demirören’in her iki kulüp başkanını bir araya getirerek, mevcut gerilimin sonlandırılmasına yönelik çabalarının iyi niyet çerçevesinde olduğu hiç kimse tarafından göz ardı edilemez. Bu teklif Trabzonspor’lu yöneticiler tarafından kabul görmüş olsa da, başkanımız Metin Kalkavan ve yöneticimiz Aykut Ferah tarafından kabul edilmemiştir.”

Yıldırım Demirören, Kalkavan ve Usta’nın yer aldığı bahse konu üçlü fotoğrafın haricinde, toplantı sonrasında Trabzonspor’lu yöneticilerle karşılıklı bir görüşme yapıldığına yer verilen açıklama şöyle tamamlandı:

“Bu görüşmede Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyemiz tarafından, konu ile ilgili olarak düşüncelerimiz ve tespitlerimiz detaylı olarak kendilerine aktarılmıştır ve gerekenlerin yapılması konusundaki beklentilerimiz kendilerine iletilmiştir.Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz, kulübümüzün kurumsal yapısı gereği olarak faaliyetlerine devam etmektedirler. Zaman zaman çeşitli görüşmeler de gerçekleştirmektedirler. Ancak, yapılan her görüşme içeriğinin de kamuoyuna açıklanması beklenemez. Yönetim Kurulumuz gerekli bilgileri, gerekli zamanda açıklayacak ve kamuoyu ile paylaşacaktır.”