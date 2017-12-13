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  4. 13 Aralık 2017 14:10

Dursun Özbek açıkladı: Hayırlı olsun

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz'daki arsanın sahibi olduklarını açıkladı.

Dursun Özbek açıkladı: Hayırlı olsun
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Galatasaray  Kulübü'nün aralık ayı olağan Divan Kurulu toplantısı başladı. 

Lise yerine statta açılan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacak olan Divan Kurulu toplantılarının ilkinde söz alan Başkan Dursun Özbek;  "Kemerburgaz'daki aşağı yukarı 140 dönümlük arsanın Galatasaray Spor Kulübü'ne kazandırılması için çalışma içindeydik. Bu çalışmalar dün itibarıyla tamamlandı. Gerekli izinler alındı. Hayırlı olsun" dedi.

Galatasaray Kulübü Florya'daki tesislerde yer alan antrenman sahaları ve tesislerin daha büyüğünü ve saha sayısı daha fazla olanını Kemerburgaz'da yapacak. 

DHA

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