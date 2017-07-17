Feyenoord'dan flaş Van Persie açıklaması !

Robin van Persie transferi için Feyenoord'dan açıklama! Feyenoord Sportif Direktörü Martin van Geel, Van Persie'nin transferini istediklerini söyledi.

Van Geel, Van Persie'nin Kuyt gibi yıldız oyuncu olduğunu belirtirken; "Van Persie Dirk Kuyt ile aynı seviyede bir oyuncu. Sıradışı bir isim. Böyle oyuncular Feyenoord'da hoş karşılanır. Onun gelmesini isteriz" ifadelerini kullandı.

FEYENOORD "SABIRLI OLUN" DEMİŞTİ

Feyenoord Genel Direktörü Eric Gudde de, son açıklamasında Van Persie'nin hayallerini süslediklerini kaydederken, taraftarların sabırlı olmasını istemiş ve "Gudde, ''Taraftarlar sabırlı olsun. Chelsea'nin kadrosu tam mı? Hayır. Ve onlar su gibi para harcıyorlar. Ona rağmen transferleri bitiremediler. Bizim de sabırlı olmamız gerekiyor" demişti.

AYKUT KOCAMAN'IN VAN PERSIE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Robin van Persie'nin takımda kalmasını istediğini belirtmişti. Kocaman, "Van Persie arzulu ve istekli oyununu devam ettirebilirse, Fenerbahçe'yi istediği yere taşıyabilecek ana oyuncu olur. Kapasitesi zaten belli. Olağanüstü potansiyelini söylemeye, anlatmaya gerek yok. Dünyanın en önemli forvetlerinden biri. Sahada kalmaya devam edip, oyununun biraz daha üstüne koyarsa, şu anki arzusunu ve kaliteli oyununu devam ettirebilirse çok fazla şeye ihtiyacımız olmayacak gibi gözüküyor." ifadelerini kullanmıştı.

2015/16 sezonunda Manchester United'dan 5,5 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilen 33 yaşındaki Van Persie'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.