Fenerbahçe’den Galatasaray’a Mathieu çalımı
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz operasyonu !
Fenerbahçe imza şova hazırlanıyor
Esma Aydemir sAvrupa üçüncüsü
Esma Aydemir sAvrupa üçüncüsü
Manchester United ilk transferini yaptı
Manchester United ilk transferini yaptı
Oğuz Çetin’den Aykut Kocaman’a destek
Oğuz Çetin’den Aykut Kocaman’a destek
Beşiktaş'tan flaş Marcelo kararı !
Beşiktaş'tan flaş Marcelo kararı !
Fenerbahçe'den TFF 1.Lig'e gidiyor !
Fenerbahçe'den TFF 1.Lig'e gidiyor !
Beşiktaş yıldız futbolcuyu gönderiyor !
Beşiktaş yıldız futbolcuyu gönderiyor !
Emenike'nin yeni adresi belli oldu !
Emenike'nin yeni adresi belli oldu !
Ibrahimovic bombası ! Sürpriz transfer...
Ibrahimovic bombası ! Sürpriz transfer...
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Spor Medyası
  4. 11 Haziran 2017 10:35

Fikret Orman'dan Quaresma açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ricardo Quaresma'nın Çin'e transfer olacağı yönündeki iddialara cevap verdi.

Fikret Orman'dan Quaresma açıklaması
A+ A-

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman, memleketi Artvin´in Hopa ilçesinde yakınlarının mezarlarını ziyaret etti, basın mensupları ile bir araya gelerek soruları yanıtladı. Başkan Orman, Quaresma’nın Çin’e transferi konusunda bir soru yöneltilmesi üzerine, “Çin’e Beşiktaş gidecek, Quaresma değil” dedi, kamp için gidileceğini söyledi.

Hopaspor´un eski Kulüp Başkanı Nedim Koyuncu´nun konuğu olarak Artvin´e gelen Fikret Orman, yağışlı havaya rağmen mezarlığa giderek yakınları için dua etti. Daha sonra da ilçe sahilindeki Bordo Mavi isimli kafede dinlenen Fikret Orman, basın mensuplarının Kayserispor´un futbolcusu Deniz Türüç´ün Beşiktaş´a ve Quaresma´nın Çin´e transferleriyle ilgili yönelttiği soruları yanıtladı. Deniz Türüç transferiyle ilgili herhangi gelişme olmadığını kaydeden Fikret Orman, “Şimdilik böyle bir transfer yok. Ben bu konudaki haberleri de okumadım ve görmedim. Ama böyle bir transfer yok.

Bu arada Çin´e Beşiktaş gidecek, Quaresma değil. Biz kampa için Çin´e gideceğiz” dedi. Transfer çalışmalarına henüz başlamadıklarını ifade eden Başkan Orman, “Transfer çalışmalarına daha yeni başlayacağız. Daha bir şey yapmadık. Önümüzde ki haftadan itibaren uğraşmaya başlayacağız” dedi.

çin , beşiktaş transferleri , beşiktaş , quaresma , fikret orman , beşiktaş haberleri , bjk