Galatasaray aradığını buldu ! 79 milyon...

2011'de kulüp tarafından Sportif AŞ'ye aktarılması gereken 79 milyon TL'nin senelerdir ötelendiği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun buna müdahalede bulunduğu ortaya çıktı. SPK'nın bu hamlesi sarı-kırmızılıların aleyhine değil lehine bir durum yarattı. Dolayısıyla 79 milyon TL bu dönemde Sportif AŞ'ye artı olarak yansıyacak ve kulüp hayati bir nefes alacak.

Galatasaray Sportif AŞ için bu sene hayati önem taşıyor. Dört sene üst üste zarar açıklayan Sportif AŞ bu dönem sonunda kâr elde etmek zorunda. Bunun gerçekleşmemesi halinde Galatasaray Sportif AŞ'ye kayyum atanacak ve bağımsız iki üye yönetimde söz sahibi olacak.

Haziran başı-Ağustos sonu 3 aylık dönemde 10.9 milyon kar elde eden Sportif AŞ'nin Eylül başı-Kasım sonu 3 aylık dönemdeki mali tablosu ise Şubat ayında açıklanacak. Ancak alınan bilgilere göre ikinci dönem sonunda kâr değil zarar açıklanması söz konusu… Bunun nedeni ise transfer döneminde yapılan harcamalar. Bu süreci 40 milyon euro bonservis ve oyunculara verilen garanti paralar oluşturuyor.

Galatasaray camiası kara kara yıl sonundaki hesapları beklerken bilançoyu kâra geçirecek önemli bir kaynak bulunduğu belirlendi.

2011'de kulüp tarafından Sportif AŞ'ye aktarılması gereken stat gelirlerini içeren 79 milyon TL'nin senelerdir ötelendiği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun buna müdahalede bulunduğu ortaya çıktı. SPK'nın bu hamlesi Galatasaray aleyhine değil lehine bir durum ortaya çıkardı.

Dolayısıyla 79 milyon TL bu dönemde Sportif AŞ'ye artı olarak yansıyacak ve sarı-kırmızılı kulüp hayati bir nefes alacak. Sportif AŞ'nin kaderini belirleyecek son 6 aylık dönemde giderleri Eylül başı-Kasım sonu gibi olmayacak. G.Saray'ın büyük olasılıkla Mayıs sonunda kar açıklayacağı ve kayyum tehlikesinin tamamen ortadan kalkacağı öğrenildi. G.Saray Sportif AŞ için yeni bir sermaye artışı planladıklarını açıklayan Başkan Dursun Özbek, “Sermayemizi 100 milyon liradan 600 milyon lira seviyesine çıkaracağız” dedi.