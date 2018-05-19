Galatasaray kulübünden taraftarlara uyarı !

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında İzmir’de Göztepe’yi Gomis’in penaltı golüyle mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’dan taraftarına uyarı geldi. Galatasaray taraftarlarının Florya Metin Oktay Tesisleri’ne toplanma ihtimaline karşı resmi siteden yapılan açıklamada, tesislerde kutlama olmayacağının altı çizildi.

Galatasaray, resmi Twitter hesabından ‘ÖNEMLİ DUYURU’ başlığı altında şu açıklamayı yaptı:

“Fiziki şartların elverişsizliği ve gerek taraftarımızın gerekse takımımızın güvenliği nedeniyle Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluk kutlaması yapılmayacaktır. Büyük Galatasaray taraftarına bu konu hakkında göstereceği hassasiyetten ötürü teşekkür ederiz.

2017/18 SEZONU ŞAMPİYONU GALATASARAY !