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  4. 16 Eylül 2018 13:18

Galatasaray taraftarından yayın isyanı !

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçını yayınlayacak kanalın hala belli olmaması taraftarları isyan ettirdi.

Galatasaray taraftarından yayın isyanı !
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Galatasaray - Lokomotiv Moskova Şampiyonlar Ligi maçının hangi kanalda yayınlanacağı merakla bekleniyor. Maçı yayınlayacak kanalla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı. Taraftar sosyal medyada tepki gösteriyor.

Milliyet Gazetesi yazarlarından Sina Koloğlu konu hakkında bir yazı kaleme aldı;

"Hatırlarsınız, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimini beIN SPORTS veya TRT  vermemişti. Yayın ihalesini alanın dışında kimse veremezdi. Bildiğimiz, bu yıl maçları yayınlayacak kanal, beIN Sports'tu. Baktık, orada da yayınlanmıyor. Sormuştum, meğer bazı pürüzler varmış, giderilememiş ve anlaşma yapılmamıştı. Maç zamanı geldi çattı. 18 Eylül'de Galatasaray kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Ben size son aldığım bilgileri yazayım. beIN Sports, UEFA ile görüşme halinde olduklarını, henüz bir sonuç alamadıklarını belirtiyor. Galatasarayımızın maçlarını bir aksilik olmaz da izleriz diye umut ediyorum"

Milliyet

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