Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz !

Galatasaray Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulu bugün yapıldı. Sarı-kırmızılı kulübün 100. dönem yönetiminin belirlendiği genel kurulda kazanan Mustafa Cengiz oldu. 18. ve son sandığın da sayılmasının ardından kesin sonuçlara göre Galatasaray’ın 37. başkanı olan Mustafa Cengiz 1703 oy alırken Dursun Özbek’e ise 1623 oy çıktı.

Galatasaray Lisesi’nde saat 10.00’da başladı. Genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçildi. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi’nde 18 sandık kurulurken, saat 15.00’te oy kullanma işlemi sona erdi ve oy sayımı başladı.

Son sandığın sayımından önce Dursun Özbek, Mustafa Cengiz’i tebrik ederek salondan ayrıldı. Mustafa Cengiz son sandık sayılırken tebrikleri kabul etti ve mikrofonlara ilk açıklamasını yaptı. Cengiz, “Galatasaray camiası her şeyin en güzelini hak ediyor. Her şeyin hayırlısı. Bu bir hizmet yarışı, çok samimi söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Cengiz kesin sonucun ardından kürsüye çıkarken şöyle konuştu:

“Türkiye’nin değerli markasını layık olduğu en değerli yere çıkartacağız. Bunda sizin varlığınız en önemli faktör. Ben bana oy atmayanların da başkanıyım. Beni tanıyanlar böyle bir kişiliğe sahip olduğumu bilirler. Onların da kalbini, oyunu, desteğini almaya çalışırım. Galatasaray’da bundan böyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Galatasaray’ın 14 spor dalında da tekrar şahlanışını başlatmanın startını vereceğiz. Biz Ali Sami Yen’e, yaşayan başkanlarımıza gerekli özeni de göstereceğiz. Dursun Özbek erken gitti. Ben ona samimi olarak yaptığı katkılar için teşekkür ederim. Hepinizi en içten sevgilerimle selamlıyor ve kucaklıyorum. Yaşasın Galatasaray.”

Mustafa Cengiz’in, Sportif AŞ’de görev alacağını açıkladığı Burak Elmas ise Twitter’da seçim zaferinin ardından bir paylaşımda bulundu. Elmas, “Biz Galatasaraylıyız biz burdayız!” dedi.

SANDIK SONUÇLARI



1. SANDIK

Dursun Özbek: 68

Mustafa Cengiz: 56

Geçersiz: 3



2. SANDIK

Dursun Özbek: 96

Mustafa Cengiz: 68

Geçersiz: 5



3. SANDIK

Dursun Özbek: 113

Mustafa Cengiz: 69



4. SANDIK

Dursun Özbek: 128

Mustafa Cengiz: 78



5. SANDIK

Dursun Özbek: 118

Mustafa Cengiz: 109



6. SANDIK

Dursun Özbek: 110

Mustafa Cengiz: 98



7. SANDIK

Dursun Özbek: 86

Mustafa Cengiz: 100



8. SANDIK

Dursun Özbek: 74

Mustafa Cengiz: 99



9.SANDIK



Dursun Özbek: 65

Mustafa Cengiz: 101



10. SANDIK



Dursun Özbek: 74

Mustafa Cengiz: 96



11. SANDIK



Dursun Özbek: 84

Mustafa Cengiz: 98



12.SANDIK



Dursun Özbek: 58

Mustafa Cengiz: 123



13. SANDIK



Dursun Özbek: 61

Mustafa Cengiz: 116



14.SANDIK



Dursun Özbek: 60

Mustafa Cengiz: 89



15. SANDIK



Dursun Özbek: 78

Mustafa Cengiz: 94



16. SANDIK



Dursun Özbek: 64

Mustafa Cengiz: 90



17. SANDIK



Dursun Özbek:

Mustafa Cengiz:



TOPLAM OY

Dursun Özbek: 1337

Mustafa Cengiz: 1485





Mustafa Cengiz: Dostane havayı eleştirerek bozulmasını istemiyorum



Galatasaray Başkan aday Mustafa Cengiz, eleştirilerini seçim sürecinde yaptığını belirterek, “Buradaki dostane havayı eleştirerek bozulmasını istemiyorum. Seçim hayırlı olsun” dedi.

Galatasaray’ın Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısında başkan adaylarından Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu. Seçimin sarı-kırmızılı camiaya hayırlı olmasını dileyen Cengiz, “Galatasaray için 2.5 yılda görevde olan Dursun başkanımıza teşekkür ediyorum. Ekibiyle çalıştı, bizi bugünlere getirdi. Ben eleştirilerimi ifade ettim. Buradaki dostane havayı eleştirerek bozulmasını istemiyorum. Galatasaray’ı diğer olgulardan ayrı olarak daha centilmen bir karakteri olduğunun inancındayım. Ekip olarak Dursun Başkan, Ali Sami Yen, eski başkanlara teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.



Dursun Özbek: Galatasaray’ın yarınlarının bugünlerden güzel olmasını diliyorum



Galatasaray Başkan adayı Dursun Özbek, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, “Galatasaray’ın yarınlarının bugünlerden güzel olmasını diliyorum” dedi.



Galatasaray’ın Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adaylarından Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Galatasaray’a yakışan bir seçimin olmasının kulübün olmazsa olmazlarından olduğunu belirten Özbek, “Yapılacak seçimin hayırlı olmasını, Galatasaray’ın geleceğine daha büyük faydalar getirmesini diliyorum. Geçtiğimiz iki hafta boyunca yoğun olarak Galatasaray’ı yönetmeye aday olan başkanlar her yerde projelerini açıkladı. 2.5 senede Galatasaray’a yaptıklarımız malumunuz. Galatasaray’ın yarınlarının bugünlerden güzel olmasını diliyorum. Galatasaray’da istikrar ve huzur olsun istiyorum. Seçimler rekabet içinde geçer. Bugüne kadar yaptığım hizmeti beğendiyseniz şimdi desteğinize ihtiyacım var” şeklinde konuştu.



Abdurrahim Albayrak: Başkanımız ani bir karar ile baskın bir seçim yaptı



Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, baskın bir seçim yapıldığını belirterek, “Ben tüymedim, biz tüymedik. Biz Galatasaray için her zaman varız. Hastaneden maça kaçan adam hiçbir zaman tüymez” dedi.



Galatasaray’ın Olağanüstü Seçim Genel Kurulu’nda oy verme işleme devam ederken, sarı-kırmızılı eski yönetici Abdurrahim Albayrak da oyunu kullandı. 6 numaralı sandıkta oy kullanan Albayrak, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Centilmen bir seçimin olduğunu ifade eden Abdurrahim Albayrak, “Galatasaray yakışan konuşmalar oldu. Gönül isterdi ki oy kullanma mayıs ayında olsun. Bütün Galatasaray gibi ben de mutlu olurdum. Maalesef başkanımız ani bir karar ile beraber baskın bir seçim yaptı. Hazırlanma şansı olmadan. Ben tüymedim, biz tüymedik. Biz Galatasaray için her zaman varız. Hastaneden maça kaçan adam hiçbir zaman tüymez. Onun için bu cesareti gösteren Mustafa Cengiz’e teşekkür ederim. Bu seçimin mayıs ayında tekrar yapılmasını diliyorum” diye konuştu.



“Başarı için kıskançlıkların ortadan kalkması lazım”



Mayıs ayında seçim olması durumunda başkan adayı olacak mısınız sorusuna Abdurrahim Albayrak, “Benim önceden açıklamam vardı. Beraber olduğumuz arkadaşlarımız var. Beraber oturup, onun kararını vereceğiz. Şunu bütün Galatasaray camiası bilsin, ben Galatasaray’dan kaçmam. 13 sene Galatasaray alt yapısına başkanlık yaptım. 4 dönemde yönetimde görev yaptık. Galatasaray’ın başarıyı yakalaması için kıskançlıkların ortadan kalkması lazım” diye cevap verdi.



İşte adayların listeleri



DURSUN ÖZBEK



Asil üye:



Özkan Olcay

Osman Kocaman

Nasuhi Sezgin

Mehmet Dedeoğlu

Can Topsakal

Ahmet Cebeci

İsmail Sarıkaya

Hasan Murat Atay

Ural Aküzüm

Ali Yüce.



Yedek üye:



Mehmet Onultan, Cevat Genç, Burçin Aslan, Serdal Koç, Ozan Oral.



MUSTAFA CENGİZ



Asil üye:



Celal Açar

Ahmet Sabri Şenkal

Acar Baltaş

Nejat Güney

Okan Böke

Adil Araboğlu

Emre Erdoğan

Cenk Soyer

Hacı Hüseyin Toprak

Ahmet Ünal Çeviköz



Yedek üye:



Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur.