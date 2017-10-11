Hakan Balta ve kahvaltı krizinde gelişme

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan ve en yakın rakibinin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray’da, ‘kahvaltı’ bilmecesi yaşanıyor. Habertürk’ten Erhan Telli’nin haberine göre Hakan Balta ve Nigel de Jong’a Florya’da kahvaltı dahi verilmediği şeklindeki haberin yankıları sürüyor. Haberi resmi sitesinden yalanlayan Galatasaray’ın ardından Hakan Balta’nın yaptığı sosyal medya paylaşımı ve Erhan Telli’nin haberinin arkasında olduğunu gösteren paylaşımları kafalardaki soru işaretlerinin artmasına neden oluyor.

Erhan Telli haberinde “Kadro dışı bırakılan 34 yaşındaki emektar kaptan Hakan Balta'nın, De Jong'la birlikte Florya'da kamp binası ve soyunma odasına girişleri yasak. İki futbolcu sabah ayrı sahada yaptıkları idmanlar öncesinde, A takımın kullandığı yemek salonunda kahvaltı bile yapamıyor!” şeklindeki iddiaları, kamuoyu tarafından vefasızlık olarak adlandırılmıştı. Ardından Galatasaray Kulübü’den haberi yalanlayan sert bir açıklama gelmişti. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“Habertürk gazetesinde “Kahvaltı Bile Yasak” başlığı altında yayınlanan haberdeki içerik tamamen gerçek dışıdır.

Teknik bir karar sonucu bu sezonki A takım kadrosunda yer almayan oyuncumuz Hakan Balta'nın maddi-manevi tüm bireysel hakları kulübümüz tarafından korunmaktadır ve haberde iddia edildiği gibi oyuncumuzun şahsına herhangi bir yasaklama söz konusu değildir.

Haberciliğini yalanlar üzerine oluşturan, gazetecilik mesleğini kişisel egolarını tatmin ile değiştiren, okuru hiçe sayarak çalıştığı gazetenin sayfalarını kendi hayal dünyalarına sermaye alt yapısı olarak kullanan bir anlayışın ürettiği bu tarz yalan haberlere camiamızın ve spor kamuoyunun itibar etmeyeceğine inanıyoruz.”

ERHAN TELLİ HABERİNİ SAVUNDU

Haberde imzası olan Erhan Telli ise yalanlama açıklamasının ardından haberinin doğru olduğunu savundu. Erhan Telli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Galatasaray Kulübü’ne cevaplanmasını beklediği sorular sordu. Erhan Telli, sarı-kırmızılı kulüpten Hakan Balta ve De Jong’un kahvaltı salonunda olduğu gösteren bir kare fotoğraf paylaşılmasını istedi. Erhan Telli, kendisine ısmarlama haber yaptırılmayacağının altını çizerek Galatasaray’da geçmişte yapılan vefasızlık örneklerini sıraladı.

HAKAN BALTA DA PAYLAŞIM YAPTI

Galatasaray’ın yalanlama açıklamasının ardından Erhan Telli’nin ‘Hakan Balta’nın bu sabah, dün sabah ya da ondan önceki sabah takımla birlikte ya da tek başına veya De Jong’la…” şeklindeki ifadelerine Hakan Balta’dan gönderme geldi. Hakan Balta, bu sabah resmi Instagram hesabından kahvaltı sofrasında çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Ancak bu paylaşım ‘Kahvaltı’ bilmecesindeki eksikleri tamamlamak yerine soru işaretlerini daha da arttırdı.

Hakan Balta’nın yeni yaptığı kahvaltı paylaşımının ardından şimdi de Galatasaray Kulübü’nden, Erhan Telli’nin istediği, geçmiş tarihlere ait fotoğrafların paylaşılıp paylaşılmayacağı merak ediliyor.