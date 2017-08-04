Juan Mata'dan muhtaç çocuklara destek !

Manchester United'ın başarılı ismi Juan Mata'dan anlamlı bir hareket geldi. İspanyol orta saha oyuncusu, dünyanın 80 ülkesinde faaliyet gösteren Common Goal isimli bir yardım kuruluşuna maaşının yüzde 1'ini bağışlama kararı aldı. Kuruluş ise bu parayı yardıma muhtaç çocuklara dağıtacak.

Old Trafford ekibinden haftalık 140 bin Pound alan Mata kararıyla ilgili açıklama yaparken, "Paylaşmakla dünya değişecekse, bunda küçük bir katkım olmasını istedim" dedi.

Bazı futbolcu arkadaşlarını da kendisine katılmaya davet ettiğini kaydeden Mata, "Yardım yapan arkadaşlarımdan bir 11 yapmak istedim. Bu hareketi dünyaya yayabiliriz. Harekete öncülük yapıyorum; ancak tek başıma olmak istemiyorum" diye konuştu.

2012 Şampiyonlar Ligi finalinden ilham aldığını vurgulayan İspanyol oyuncu, "Şampiyonluk kutlamaları sırasında etrafımdaki arkadaşlarıma baktım. Hepimiz dünyanın farklı bir yerinden, farklı şartlardan gelmiştik ve farklı dilleri konuşuyorduk. Bazıları savaş görmüştü, bazıları ise fakirlik içinde büyümüştü. Ancak hepimiz Almanya'da Avrupa şampiyonu olarak bulunuyorduk" ifadelerini kullandı.

Futboldan çok şey kazandığını kaydeden başarılı orta saha oyuncusu, artık geri bir şeyler verme zamanı geldiğini dile getirirken, "Bu yolda çok fazla şansınımız var; çünkü çocukların oyununu oynuyoruz. Bir rüyayı yaşıyoruz ve çok şanslıyız. Hadi birlik olalım ve çocuklar için bir ışık yakalım" yorumlarını yaptı.