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  4. 17 Mayıs 2017 19:20

Kerem Demirbay sosyal medyayı ikiye böldü !

Önce Türk Milli Takımı'nı ardından ise Almanya Milli Takımı'nı seçen Kerem Demirbay sosyal medyayı ikiye böldü.

Kerem Demirbay sosyal medyayı ikiye böldü !
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Türk Milli Takımı adına oynayacağı duyurulan Kerem Demirbay son dakikada karar değiştirerek Alman Milli Takımı’nı seçti. Bu karar gündeme bomba gibi düşerken Kerem konuyla ilgili “Almanya Milli Takımı kadrosunda yer almak benim için onurdur.

Haberi aldığımda inanamadım. Son bir yılda kendimi geliştirdim Almanya Milli Takımı'na çağırıldığım için çok gururluyum” açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYA KARARIN ARDINDAN İKİYE BÖLÜNDÜ

Kerem Demirbay’ın 5 dakika içerisinde karar değiştirip Almanya Milli Takımı’nı seçmesinin ardından ise futbolseverler sosyal medyada ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar Kerem’in bu kararını desteklerken bazıları ise Kerem’e tepki gösterdi.

İşte sosyal medya kullanıcılarının Kerem Demirbay paylaşımları

milli takım , Kerem Demirbay , almanya