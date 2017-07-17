Levent yönetimi topa tuttu

Galatasaray'ın eski yöneticisi Levent Nazifoğlu, Wesley Sneijder'in takımdan gönderilme şeklini ve yönetimin bu yazki transfer hamlelerine eleştirilerde bulundu.



Mackolik Radyo'da Ufuk Kaan Karacan'a açıklamalarda bulunan Nazifoğlu, Galatasaray yönetimini "yetersiz" bulduğunu söyledi.



Levent Nazifoğlu, Wesley Sneijder'in sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili olarak "Sneijder süreci böyle bitmemeliydi. Bu yönetim bütün krizleri çok kötü yönetti. Bu da kendisine yakışır bir şekilde sonlandı."



"Ben görevde olsaydım Sneijder ile bir kriz yaşanmazdı. Olmadı zaten. Sneijder problemli bir oyuncu. Ama problemli oyuncuyu yönetmek asıl yöneticilik işi. Biz devamlı akıl oyunları oynuyorduk Sneijder'le. Onu yönetmek çok zevkli bir işti. Biz onu düğün dernekle yollamalıydık." dedi.



Nazifoğlu, Igor Tudor'un büyük takım yönetmekte tecrübesiz bir isim olduğunu ve yıldız oyuncularla teknik adamların karşı karşıya getirilmemesi gerektiğini söyledi.



"Igor Tudor büyük bir takımda oynamış ama büyük bir takımı yönetmemiş. Ancak olayları yaşadıktan sonra bilebiliyor. Yıldızları yönetme konusunda acemi bir hoca. Siz futbolcularla hocayı karşı karşıya getirirseniz soyunma odasındaki kavgayı ayırmaya girmek zorunda kalırsınız.



"Bunu hepimizin hayran olduğu Fatih hoca bile artık yapamıyor. Neler olduğunu görüyorsunuz. Bir şey olursa hoca raporu yazıcak yönetime verecek. Yapılması gereken bir şey varsa yönetim yapacak."



Östersunds yenilgisi sonrası basında Tudor'un gönderilmesi gerektiğine dair yapılan yorumları da değerlendiren Nazifoğlu, şu anda bu kararın yanlış olacağını belirtti.

TUDOR BUNU BANA DEMİŞ OLSAYDI...



"Ben de olsam Tudor ile göreve devam ederdim. Ama Tudor yönetime Sneijder varsa ben yokum dedi. Bana bunu demiş olsaydı ona teşekkür edip yollardım. Alınacak oyuncuları tabii ki hocaya danışmak lazım. Ama varolan değerleri istemeyen hocayla çalışmak zor."



"Biz Reikerink'i de Tudor'u da maliyeti az oldukları için göreve getirdik. Ama hocaya para vermiyorsunuz kendisini kanıtlamamış oyunculara yıldız parası verip tezat oluşturuyorsunuz."



Galatasaray yönetimindeki yöneticilerin kulübün idaresine karışmamasını da eleştiren Nazifoğlu, "Temel sorun şu. Yönetim son derece yetersiz. Yönetim kurulundaki kişilerin hiçbir şeyden haberi olmuyor. Onlar için yönetim kurulunda olmak yeterli bir kıstas oluyor. Buradaki problem bu. Galatasaray yönetiminin yönetime hiçbir katkısı olmuyor. Her şey Galatasaray'daki futbol aklı Mehmet Özbek'ten geçiyor."



Galatasaray yönetiminin belli bir plan ve program dahilinde çalışmadığını da ifade eden Nazifoğlu, "Galatasaray'da şu an reflekslerle hareket ediliyor. Benim dönemimde de bu böyleydi. Ben bunların bir çoğunu engelledim. Bir çok yerde de bu başarıyı gösteremedim. Olay geliyordu geliyordu. Benim reddimden sonra başkan tarafından geliyordu. Başkan tarafından geldikten sonra olayı engelleyecek pek durumunuz kalmıyor." dedi.



Levent Nazifoğlu, görevde olduğu süreçte yapılan transferlerin bir kısmının onayı dahilinde bir kısmının da karşı çıkmasına rağmen yapıldığını söyledi.



"Dembele ile biz Florya'da anlaşma yapmıştık. Onu almış olsaydık çok büyük bir kazanç sağlayacaktık. Mesela orada çok fazla diretebilirdim. Mesela orada istifa edebilirdim."



"Eren Derdiyok, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz'de benim onayım var. Ama bu oyunculara ödenen bonservislere ben karışmadım. Ben daha fazla pazarlık yapılmasını isteyebilirdim."



"Cavanda'nın Sigthorsson'un ve De Jong'un transferinde scout ekibi ve biz transferlere onay vermedik. Ama başkanın devreye girmesiyle transferler yapıldı."



"Başkan geçen sene transferde çok büyük hatalar yaptığını söyledi. Burada Alp Yalman ve ben ayrıldım. Ama bu hataları yapan iki kişi orada duruyor. Başkan ve kardeşi hala görev başında."



Galatasaray yönetiminin Riva ve Florya'dan elde edilen gelirlerle transfer yapıp güne kurtarmaya çalıştığını belirten Nazifoğlu, kulübün kısa sürede yeni bir borç sarmalına girebileceğini söyledi.



"Galatasaray'da transferi egolar ve normal işleyiş yapıyor. Mesela siz Veli'yi öneriyorsunuz. Veli için bütçe yok deniyor. Ama sonra başka bir oyuncu öneriliyor. O bütçe çok daha büyük oluveriyor."



"Biz hep Riva ve Florya'yı satalım, borçlarımızı kapatalım ve geçen senelerde yapılan hataları yapmayalım dedik. Ama başkan gözümüzün içine baka baka oradan gelen paralara güvenip iş yapmıyorum diyor. Ödeyeceğimiz bonservisleri üç yılda ödeyeceğiz diyor. Ama zaten bu transferler böyle yapıldığı için borç 1.5 milyara geldi. Bir dahaki sene yeniden transfer yapacaksınız onu da böyle taksitlendireceksiniz. 5 sene 6 sene sonra da bu sarmala giriyor."



Levent Nazifoğlu, Galatasaray yönetiminin futbola sadece gelirleri kadar harcama yapması gerektiğini savundu.



"Kurtuluş reçetesi çok basit. Ne kadar geliriniz varsa o kadar harcayacaksınız. Evlerimizde uyguladığımız ekonomiyi uygulayacaksınız."



"Galatasaray'da Murat Ülker gibi veya Doğuş grubu biri yok deniyor. Ama bu adamlar zaten Galatasaray'a üye olamıyorlar ki! Böyle Galatasaraylılar yok mu zannediyorsunuz? Biz bu adamları kulübe almıyoruz. Üye olsalar da o kadar kötü davranıyoruz."



"Şimdi biz eski döneme döndük. Günü kurtarıp aynı geçmişteki başkanların yaptıkları yapılıyor."