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  4. 21 Ekim 2018 14:09

Milan’dan 'Fatih Terim'li paylaşım !

İtalya Serie A'da Inter ile Milan'ın karşılaşacağı maç öncesinde kırmızı siyahlıların Twitter hesabından Fatih Terim paylaşımı geldi.

Milan’dan 'Fatih Terim'li paylaşım !
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AC Milan, bugün Inter ile oynanacak maçı öncesi Fatih Terim’in AC Milan’dan görev yaptığı dönemde Contra’nın Inter’e attığı golü paylaştı ve videoda Terim’e de yer verdi; “İmparator”

Çizme temsilcisinin bu paylaşımı binlerce etkileşim aldı. Fatih Terim, Milan’da 13 kez görev alırken 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı

İşte o paylaşım…

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