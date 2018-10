Milan’dan 'Fatih Terim'li paylaşım !

AC Milan, bugün Inter ile oynanacak maçı öncesi Fatih Terim’in AC Milan’dan görev yaptığı dönemde Contra’nın Inter’e attığı golü paylaştı ve videoda Terim’e de yer verdi; “İmparator”

Çizme temsilcisinin bu paylaşımı binlerce etkileşim aldı. Fatih Terim, Milan’da 13 kez görev alırken 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı

İşte o paylaşım…

Contra scores a stunner and Fatih 'The Emperor' Terim can start celebrating 🇷🇴🇹🇷@contracosmin1 la mette nel sette e fa impazzire Terim e tutto il popolo rossonero 🇷🇴🇹🇷 #InterMilan #MILANosiamonoi pic.twitter.com/DzToAZmyFv