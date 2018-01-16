Remy Galatasaray'a doğru !

Galatasaray'ın gündemine gelen Loic Remy, Cim-Bom'un golcüsü Bafetimbi Gomis'ten hem bilgi aldı, hem de mesaj gönderdi.



Aynı zamanda Trabzonspor ile adı anılan Fransız forvetin, vatandaşı Gomis'i arayarak Galatasaray'la ilgili bilgiler aldığı ve gelmek için çok istekli olduğunu söylediği öğrenildi. Las Palmas'ta sorunlar yaşayan 31 yaşındaki Fransız golcünün, Gomis'le yaptığı görüşmede, şunları söylediği öğrenildi:



"Galatasaray'ın bana ilgisini duyuyorum. Umarım bu doğrudur. Büyük hedefleri olan, her yönüyle bir oyuncu için cazip bir kulüp. Benim için yeni bir sayfa olabilir."



Fransa Milli Takımı'ndan dostu olan Remy için aracı olabileceğini söyleyen Gomis'in, "Galatasaray'da bildiğinden çok daha fazlası var. Hayatımın en doğru kararlarından birini buraya gelerek verdim. Sen de gelirsen aynı hisler içerisinde olacaksın" yanıtını verdiği bildirildi.



Profile uyuyor



Galatasaray'da transferde öncelik şu an sol bek olsa da, teknik kadro, hem forvet hem de yeri geldiğinde sol önde oynayabilecek bir futbolcu istiyor. Gomis'e alternatif olabilecek potansiyelde görünen, ayrıca kanatlarda da son derece etkili olan 31 yaşındaki futbolcuya bu nedenle sıcak bakıldığı bildirildi.



Fatih Terim ve ekibinin yapacağı son değerlendirmenin ardından bu futbolcunun transfer için düğmeye basılacağı belirtildi.