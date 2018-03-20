Ronaldo Çin yolcusu !

Real Madrid’de forma giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ile Çin takımları arasındaki flört bir süredir İspanya basınında konuşuluyor. Cristiano Ronaldo’nun yüksek maaşını ödeyebilecek ender ülkelerden biri olan Çin’deki takımların, Portekizli yıldızın aklını çelmek için sık sık nabız yokluyor. Brezilyalı teknik direktör Luis Felipe Scolari’nin yaptığı açıklamalar, Cristiano Ronaldo’nun da Çin’e gitmeyi düşünebileceğini gösteriyor.

Portekiz’de yılın erkek futbolcusu seçilen Cristiano Ronaldo ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atan Luis Felipe Scolari “Bana sürekli Çin’deki yaşam ile ilgili sorular soruyor. Üstelik bunu uzun süredir sık sık tekrarlıyor. Ben de Cristiano Ronaldo’ya Çin ile ilgili tüm detayları anlatıyorum. Bildiğiniz gibi Cristiano Ronaldo sadece bir futbolcu değil… Ayrıca bir de iş insanı… Çin de dünyanın en büyük ülkesi… Cristiano Ronaldo ve Çin’in yollarının kesişmesi uzak bir ihtimal değil… Her zaman şunu söylerim; Çin’de gitme fırsatı önüne çıkan herkes bunu değerlendirmeli” dedi.

Luis Felipe Scolari, üç yıldır Çin ekibi Guangzhou Evergrande takımının başında bulunuyor.